AI tra speranze e inquietudini

Venerdì alle ore 21.15 presso l’Ospitale casa delle associazioni, a Grottammare alta (e anche in diretta youtube sul canale blowup), Raffaella Folgieri, esperta in intelligenza artificiale, PhD e docente presso l’università degli studi di Milano, interverrà on line per la conferenza ’Intelligenze artificiali tra sci-fi e realtà’. Durante il talk Raffaella Folgieri guiderà il pubblico in un viaggio avvincente attraverso i molteplici aspetti dell’intelligenza artificiale, esplorando le sue diverse dimensioni e applicazioni. L’incontro si renderà concreto in un dialogo a tre voci con il regista e antropologo visuale Marco Cruciani e con lo scrittore Vincenzo Maria Oreggia, che stimoleranno la professoressa Folgieri verso riflessioni sull’impatto sociale e sui condizionamenti effettivi nelle arti letterarie e figurative, con particolare riguardo al cinema, alla narrativa e alle loro evoluzioni linguistiche.