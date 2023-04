Airone, concerto di solidarietà

L’Associazione Bianco Airone Aps di San Benedetto in collaborazione con la Cappella Musicale Cattedrale, la Corale P. Domenico Stella e il Coro Perfetta Letizia di San Benedetto organizzano un Concerto di beneficenza per coro, archi e pianoforte, in programma sabato 29 aprile, alle ore 21.30, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova, a San Benedetto. La serata vedrà, oltre alle corali, agli archi Alberto Fabiani, Erika Vagnoni, Giuseppe Marcucci, Lola Ottoni, Giovanni Narciso e al pianoforte Davide Massacci. Interverrà, inoltre, il gruppo della scuola di danza Grace Dance Studio guidato da Andrea Sparvieri. La raccolta di beneficenza andrà a sostenere le attività dell’Associazione Bianco Airone APS a favore dei malati affetti da patologie onco-ematologiche. "Si ringrazia l’Agenzia Boomerang viaggi di Centobuchi per aver reso possibile l’evento", dicono gli organizzatori. Stefania Mezzina