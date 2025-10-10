Aiuti alle famiglie fragili e allenamenti in inglese

La programmazione messa in campo dagli Amatori Rugby Ascoli 1960 non ruota soltanto al discorso prettamente sportivo. Tante le iniziative che guardano di buon occhio il percorso di crescita dei giovani e il territorio. Importante la stretta sinergia sancita con numerosi istituti scolastici per far conoscere il rugby ai più piccoli. Un discorso volto a favorire il benessere di ragazze e ragazzi attraverso l’attività motoria, ma allo stesso tempo finalizzato a trasmettere anche principi e valori umani a chi ancora non conosce questo sport. Aiutare le famiglie nel processo di avvicinamento può essere possibile agevolando l’accessibilità rivolta soprattutto ai nuclei che versano in condizioni di difficoltà economiche. "Oggi, purtroppo, anche famiglie che non rientrano nelle fasce di reddito più basse possono incontrare difficoltà nel sostenere i costi di iscrizioni, visite mediche e materiale sportivo – spiega il presidente Massimiliano Bachetti -. Per tale motivo stiamo sviluppando un progetto che mira a sostenere non solo le famiglie in maggiore difficoltà, ma anche quelle che, pur avendo un reddito medio, necessitano di un aiuto concreto per permettere ai figli di fare sport". Proprio sabato prossimo 11 ottobre, a partire dalle 16, al campo Aurini di via della Canapa (di fianco al centro commerciale Al Battente ndr), andrà in scena l’open day organizzato dal club. Un pomeriggio aperto a tutti per provare gratuitamente il rugby con giochi, sorprese e una merenda offerta a tutti i presenti. Nella programmazione che andrà avanti nel corso dei prossimi mesi ci sarà anche una novità introdotta per i più piccoli del mini rugby. La società infatti metterà a disposizione un’ora di lingua inglese a settimana con un insegnante madrelingua che aiuterà ad unire sport, gioco, apprendimento e quindi crescita personale. Di recente a produrre grande soddisfazione è stata la convocazione dei giovani che fanno parte del progetto di Tag Rugby realizzato insieme all’istituto comprensivo Folignano–Maltignano, nella rappresentativa della regione Marche al trofeo del Coni andato in scena la scorsa settimana a Lignano Sabbiadoro. "È stato un grande motivo di orgoglio vederli farsi valere sul campo nelle partite contro le rappresentative delle altre regioni: un’esperienza che premia il loro impegno e testimonia la bontà del lavoro svolto insieme - aggiunge -. Questo progetto ha coinvolto non solo la nostra società, ma anche la scuola, grazie al prezioso contributo dei professori Tarulli e Baiocchi. Voglio ringraziare anche il presidente uscente Dino Lauretani. Infine desidero ringraziare Battista Faraotti e la Fainplast, e anche agli altri partner Cialab, Servizi Italia, Dynacode, Bachetti Food. Il loro contributo è fondamentale per sviluppare le attività".

mas.mar.