Aiuti per apparecchi medici, pubblicato il bando

L’Ambito Territoriale Sociale – Ats 21 ha pubblicato un bando per assegnare aiuti economici per le famiglie numerose e quelle con componenti affetti da patologie che necessitano dell’uso di apparecchiature elettromedicali. Possono presentare domanda le famiglie in possesso degli stessi requisiti previsti per il bonus sociale energia e gas indicati nella normativa statale e che siano residenti in uno dei Comuni. Per le famiglie numerose, i contributi sono previsti per nuclei con almeno quattro figli a carico e un reddito Isee non superiore a 20mila euro. I richiedenti devono avere intestato un contratto di fornitura per utenze di luce e gas per uso domestico e presentare le bollette delle utenze (luce e gas) relative all’ultimo bimestre 2022, da cui emerga la fruizione dei bonus sociali previsti dalla normativa statale. Il contributo massimo forfettario è di 25 euro a bimestre per ciascuna utenza di luce e gas per un massimo di 50 a nucleo familiare. Il contributo non può superare l’importo risultante dalle bollette. Le domande dovranno essere indirizzate all’Ambito Territoriale Sociale, redatte secondo la modulistica corredata dalla documentazione richiesta, e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto, ente capofila dell’Ats 21, entro sabato 22 luglio 2023. Il bando completo di tutti gli allegati e il modello di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto (sezione altri avvisi pubblici), sui siti dei Comuni che fanno parte dell’Ambito nonché presso i Punti Unici di Accesso (Pua) dell’ATS 21.