Aiuti per gli affitti. Soccorso alla famiglie, 200mila euro di fondi:: "Ostacolo agli sfratti"

Il bonus affitti permetterà di aiutare numerose famiglie ascolane. Sono stati ben 209 i beneficiari degli aiuti messi in campo dall’Arengo, grazie alla somma di 200mila euro, per agevolare chi versa in condizioni di difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione. I fondi stanziati sono di provengono dalle casse comunali e proprio in questi giorni si provvederà alla liquidazione delle somme a coloro che possedevano i requisiti previsti dal bando. Ciò permetterà quindi alle famiglie di poter contare su un tangibile aiuto economico finalizzato ad evitare difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione. A commentare positivamente quanto attuato è stato il sindaco Marco Fioravanti. "La nostra politica sociale – commenta il primo cittadino – va avanti attraverso azioni concrete che dimostrano attenzione e vicinanza nei confronti delle famiglie. Abbiamo messo a disposizione 200mila euro, tutti presi dal bilancio comunale, perché crediamo molto in interventi come questo. Mosse necessarie per tamponare emergenze e difficoltà che quotidianamente riscontriamo nella popolazione. Proseguiremo nel nostro impegno su questo filone, convinti che sia giusto dare una mano a chi sta vivendo momenti complicati".

Dati alla mano, sono state numerose le richieste pervenute: 250 il numero fatto registrare. Di queste 41 sono state escluse per assenza degli elementi richiesti. Per accedere alle stesse era necessario avere alcuni requisiti oggettivi, tra cui un contratto di locazione regolarmente registrato che avesse ad oggetto un alloggio di proprietà privata e un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a 700 euro. A questo si sommavano altri requisiti, come il limite di reddito Isee di 6.542,51 euro e il pagamento delle rate del canone di locazione per almeno 8 mensilità relative all’annualità 2023 da dimostrare attraverso la presentazione dell’idonea documentazione. "Con questo bando – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni – vogliamo ostacolare fenomeni di sfratto che purtroppo sono sempre più frequenti. Come amministrazione andiamo avanti secondo una logica di vicinanza alle famiglie ascolane. Questo intervento straordinario, che ha visto un notevole impegno economico da parte del comune, va a sommarsi alla liquidazione dei buoni alimentari di dicembre. Si tratta di misure che confermano e ribadiscono la nostra attenzione verso le tematiche sociali".

