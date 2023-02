Aiuti per le bollette: 160 euro a testa per 91 famiglie

Anche la giunta comunale di Cupra ha approvato "l’adozione delle misure utili a sostenere il disagio economico dei nuclei familiari più svantaggiati a causa dell’incremento del costo energetico". Sull’onda lunga della pandemia, quando molte famiglie sono finite in difficoltà per la perdita totale o parziale del lavoro, è arrivata anche la stangata del forte rincaro delle bollette ad aggravare la situazione, a causa dell’invasione dei russi in Ucraina e delle speculazioni e rincari che ne sono seguti.

L’amministrazione comunale di Cupra ha così deciso di stanziare la somma di quindicimila euro da dividere in parti uguali a tutti i nuclei familiari che hanno presentato domanda.

Le istanze arrivate negli uffici comunali sono state complessivamente 96, ma cinque non sono state accolte poiché prive dei requisiti minimi fissati dal bando. La somma sarà quindi distribuita tra le 91 domande ammesse. Si tratta di circa 160 euro a famiglia, che non sono una grande somma, ma tutto può aiutare in un momento così difficile per molte realtà del paese, tra le quali anche quella del Piceno.