Aiuto commesso in libreria e altro offerte in ballo

Sono diverse le aziende che ricercano personale nella provincia di Ascoli. Per libreria di San Benedetto si ricerca aiuto commessoa con laurea o diploma ad indirizzo umanistico e passione per la lettura. Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca segretaria under 30 con diploma in ragioneria per lavoro di ufficio in studio medico. Richiesta ottima conoscenza pc e buona conoscenza della lingua inglese. Sempre per la provincia di Ascoli si ricerca autista per autovetture pubbliche non di linea con abilitazione KB ed iscrizione albo conducenti. Ancora, si ricerca attrezzista meccanico e operatore cnc under 30 o con esperienza nel ruolo. E’ richiesto il diploma ad indirizzo tecnico o buona manualità. Altra posizione da occupare è quella di cucitrice a tempo pieno con minima esperienza nel ruolo. Per informazioni e invio candidature, rivolgersi al Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto, Ufficio Incrocio Domanda Offerta, telefono 07357667-250227218.