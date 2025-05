Aiuto nel mirino, ma viene assolto

Percepiva il reddito di cittadinanza, ma per la Procura aveva una colpa: quella di non aver comunicato che nel frattempo la sua compagna era finita in carcere per cui non aveva bisogno di sostentamento lei e, complessivamente, anche il nucleo familiare, riguardo chiaramente la sua quota. L’ascolano è finito sotto processo per questo motivo. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, è stato però assolto "perché il fatto non sussiste". Una vicenda che ha avuto inizio il 6 marzo 2019 quando l’uomo ha presentato all’Inps la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, percependo il successivo beneficio (in scadenza settembre 2020), omettendo però di comunicare che la compagna era stata arrestata il 28 agosto 2020 ed era quindi detenuta in carcere. Un’omissione che in quel momento ha determinato un contributo di 200 euro in più rispetto a quanto avrebbe – secondo la magistratura – dovuto percepire se avesse comunicato la detenzione della donna. Non l’ha pensata così il giudice del tribunale di Ascoli che ha invece assolto l’imputato.

p. erc.