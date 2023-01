Al bar Gedi tombolata di beneficenza

Divertimento e solidarietà si fondono al Bar Gedi a Rubbianello di Monterubbiano, per salutare la chiusura delle feste natalizie. Domenica a partire dalle 17, si aprirà infatti, il pomeriggio dedicato alla Tombolata di beneficenza, il cui ricavato andrà devoluto alla missione delle suore della Consolata in Tanzania. L’iniziativa si svolge grazie all’idea di Angela Bagalini, residente a Rubbianello, poi promossa e organizzata in collaborazione con Giuliano Di Nicolò ed Enzo Germani, titolari del bar Gedi. La tombolata si svolgerà nei locali del retro bar e tutti i partecipanti potranno usufruire del servizio caffè, merende e aperitivi, per un pomeriggio divertente e di aggregazione. "Abbiamo accolto con completa disponibilità l’idea di Bagalini – dicono dal bar Gedi – e siamo lieti di contribuire a realizzare un evento di solidarietà che rafforza lo spirito di aggregazione e del divertimento, rendendo aiuto concreto al prossimo".