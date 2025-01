Al Casale ’Sposi in Riviera’: "Ecco come organizziamo il matrimonio dei sogni"

L’organizzazione di un matrimonio è abbastanza complessa e sono numerosi gli impegni da affrontare per i promessi sposi, affinché la giornata più importante per una coppia che sta per coronare il suo percorso d’amore sia perfetta. In loro aiuto da ben 21 anni, torna Sposi in Riviera, definita la numero uno delle Marche dai numerosissimi sposi che si sono avvalsi dell’evento. Organizzato da Oriana Simonetti della Oriana Grandi Eventi di San Benedetto, riunisce in una due giorni tutto quanto è necessario per organizzare il luogo dove vivere la quotidianità della vita insieme, a partire dagli arredi e da tutto il resto, per realizzare il proprio matrimonio in una giornata indimenticabile, che soddisfi le aspettative della coppia. Dopo un lungo impegno per selezionare le aziende, Oriana Simonetti (Info@orianagrandieventi.it telefono 347 2629136), aspetta coppie e amici sabato 25 gennaio e domenica 26, al Centro congressi del Casale di Colli del Tronto (ingresso gratuito orario 10-20).

"Basta con lo stress delle ricerche infinite online e tramite chat e dei giri estenuanti tra negozi: c’è un modo più semplice per realizzare il matrimonio dei sogni di ogni coppia – afferma la Simonetti – immagina un posto magico, dove puoi incontrare e parlare di persona con i fornitori di cui hai bisogno, ma anche di risparmiare, grazie a sconti riservati, dove poter scoprire spunti e idee per rendere uniche le nozze e dove assistere alla sfilata, con gli abiti delle nuove collezioni".

Sabato pomeriggio c’è la presentazione degli abiti da sposi delle nuovi collezioni, con un assaggio da parte di tutti gli atelier attivi a Sposi in Riviera, presentati da Fabio Rossi. Domenica pomeriggio, con la conduzione di Sandro Benigni, sfilata dedicata agli sposi, e presentazione di un abito delle nuove collezioni di Oriana Simonetti, laureata alle Grand Chic Alta moda: quest’ultima, oltre a curare le coreografie, quale figura della Wedding Simplify metterà a disposizione l’organizzazione completa per tre matrimoni, domenica sera, a fine sfilata con l’estrazione dei nominativi in diretta. Le aziende che presenteranno le nuove collezioni di abiti da cerimonia e sposi uomo donna sono Alessandra Bruni Boutique, Francesca Giò Atelier, Moda bimbi Pinto. Acconciature delle indossatrici curate da Armonie e Contrasti, make up da Beauty Nails Make Up. Musiche selezionate da Ubby D.j, addobbo floreale curato dalla Famiglia Traini Eco Service. Tra gli ospiti che arricchiranno la due giorni ci saranno Michela Rossi, vincitrice di Miss Adriatico e Giuseppe Traini, ospite costante alla trasmissione Rai Uno mattina condotta da Massimiliano Ossini.

Stefania Mezzina