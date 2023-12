Al centro Biancazzurro questa mattina ’Alimentazione e salute’

Oggi dalle 10 alle 12 al Centro Biancazzurro di San Benedetto si terrà l’incontro conclusivo dei laboratori a tema sul cibo del progetto ’Alimentazione a salute’ voluto dall’amministrazione comunale per i centri diurni della città. La referente locale di slow food farà una sintesi del percorso svolto in questo anno. Nell’incontro del primo dicembre si era trattato l’argomento del pane ed aveva visto la collaborazione degli allievi dell’Istituto alberghiero ’Filippo Buscemi’, sviluppatosi in un’ottica di inclusione sociale. Gli utenti dei due Centri Diurni hanno lavorato gli ingredienti del pane con l’aiuto degli allievi del ’Buscemi’. Gli impasti preparati da ciascun ospite sono stati poi uniti per formare un unico pane, messo poi a lievitare. Anche con quest’ultimo appuntamento, è stato perseguito l’obiettivo del progetto, quello di aumentare la conoscenza e la consapevolezza di una sana alimentazione, rispettosa dell’ambiente.