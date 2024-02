Al centro commerciale con un etto di cocaina

Sorpreso nel parcheggio del centro commerciale con un etto di cocaina. Il giovane, un trentatreenne di origini albanese, residente in Riviera, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri nell’area di sosta del centro Porto Grande a Porto d’Ascoli, nell’ora della chiusura delle attività. Una presenza che ha insospettito i militari dell’arma. I carabinieri di San Benedetto hanno deciso di controllare i due giovani, coetanei, che si trovavano a bordo di una Fiat Punto. Il cittadino della Terra delle Aquile è stato trovato in possesso di 100 di cocaina, per cui è stato arrestato. Di conseguenza è scattata la perquisizione domiciliare, durante la quale i carabinieri hanno trovato materiale idoneo al confezionamento della droga, ma anche munizioni per la pistola che non erano state denunciate. L’attività investigativa eseguita dai militari dell’arma è stata accolta dall’autorità giudiziaria che ha disposto, nei confronti del trentatreenne, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza notturna nell’abitazione.