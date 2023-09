Al Cinema Margherita ’Luna Cine Lab’, un laboratorio per i ragazzi tra i 15 e i 20 anni

Oggi pomeriggio alle 18 al Cinema Margherita di Cupra Marittima sarà presentato "Luna Cine Lab", un laboratorio di cinema rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 20 anni organizzato da Lunastorta Produzioni con la collaborazione del Cinema Margherita. Dopo la prima edizione tenutasi tra marzo e giugno di quest’anno, il laboratorio torna con alcune novità, in particolare la possibilità per i ragazzi di lavorare su un vero e proprio cortometraggio. Oltre al regolare svolgimento delle lezioni sono previsti appuntamenti settimanali al Cinema Margherita al di fuori dell’orario di lezione, con il fine di socializzare e trasmettere ai ragazzi l’importanza della sala cinematografica come esperienza di visione condivisa, al termine delle quali vi sarà una breve discussione sul film visto. La durata complessiva è di 3 mesi e prevede 10 lezioni da 2 ore. L’inizio del laboratorio è previsto per Ottobre. Per info e iscrizioni: [email protected]