Al circolo Beretti domani la finale del trofeo Giuseppucci

Domani alle 15, nei campi del Circolo Tennis Beretti di Grottammare, nella zona Ferriera, si disputerà la finale del prestigioso Trofeo Giuseppucci, fra la squadra di casa, contro il Circolo Tennis Riviera di Sirolo. Dopo cinque anni di dominio dell’Atm Macerata, il titolo del Trofeo Giuseppucci è pronto ad avere un nuovo detentore e l’entusiasmo è alle stelle. La finale rappresenta un grande traguardo per il Circolo Tennis Beretti di Grottammare e per tutta la regione Marche.

Sempre domani, ma alle 9, la squadra femminile del Ct Beretti scenderà in campo per lo spareggio decisivo che potrebbe valere la promozione in Prima Divisione della Giuseppucci, sfidando il Ct Porto San Giorgio. Il Ct Beretti può contare su una rosa di atleti di grande valore: Biagio Gramaticopolo, Matteo Sciahbasi, Enrico Piergallini, Frederic Vogeli, Tommaso Meo, Matteo Del Toro, Jonathan Diomedi e Luigi Giorgini. "Per il secondo anno consecutivo abbiamo raggiunto la finale di questo prestigioso trofeo – afferma il presidente Matteo Carboni –. Quest’anno avremo anche l’onore di poterla disputare sul nuovo campo della Ferriera e sono certo che i nostri ragazzi daranno il massimo per portare a Grottammare l’ambito titolo".