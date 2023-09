Al Cns la vela dà spettacolo

E’ stata un’entusiasmante giornata velistica, quella vissuta al Circolo Nautico Sambenedettese, con la disputa della XXIII edizione del Memorial Massimo De Nardis, challenge a coppia di Big Game Drifting, con l’Open Fipsas della medesima categoria e con la consegna del Trofeo Memorial Fabio Gieri. Il Memorial Massimo De Nardis se lo è aggiudicato la coppia di equipaggi composta da Sintonia, del Cns (capo equipaggio Fabrizio Magnoni, con Miro Costantini, Franco Marucci e Antonio Chiaromonte) e da Nikh III dell’Ikuvium Big Game Fishing Gubbio (capo equipaggio Filippo Colaiacovo, con Francesco Stafficci, Alessandro Rossi e Angelo Pecchi), che hanno preceduto la coppia formata da Arcadia (capo equipaggio Gianni Re, con Alessandro Marconi, Loris Montucchiari e Alfredo La Rovere) e da Perla Nera (capo equipaggio Vittorio Felicetti, con Giuseppe Felicetti, Giorgio Ricci e Rino Gaetani). Terzo posto per il duo ferrarese composto da Pecora Nera (skipper Matteo Gramolelli, capo equipaggio Ader Cappellato, con Fabio Scapin, Sara Valente e Alberto Trevisan) e da Rumba (skipper Matteo Broglia, capo equipaggio Andrea Rizzardo con Andrea Bonato e Stefano Morganti). Il montepremi era di 10.000 euro con altri premi consistenti in orologi della Citizen e in bottiglie di vino piceno.

La vittoria della gara individuale è andata allimbarcazione Perla Nera, seguita da Arcadia, entrambe del Circolo Nautico Sambenedettese che ha permesso ai due equipaggi rivieraschi di accedere alle finali nazionali del prossimo anno. Terzo posto per i ferraresi di Pecora Nera. Le premiazioni (coordinate dallimmarcescibile maestro di cerimonia Manrico Urbani) hanno visto la presenza del presidente del Cns Igor Baiocchi, del consigliere delegato alla pesca Giacomo Forti, del presidente regionale della Fipsas Luigi Soriani, di quello provinciale Mariano Conti e del suo vice Gaetano Rozzi, che è stato anche il giudice di gara della competizione e del consigliere regionale Giannino Marconi. Alla premiazione del Memorial Massimo De Nardis ha preso parte anche il fratello Peppe De Nardis. Il Memorial Fabio Gieri, a insindacabile giudizio degli organizzatori, è andato allimbarcazione Carolina, con il capo equipaggio Luigino Marcozzi, insieme a Daniele Tarroni e Andrea Siliquini. A margine della premiazione è stato applaudito il giovanissimo Emidio Silenzi, classe 2006, che con la Nazionale Italiana di surfcasting parteciperà ai prossimi mondiali della specialità in Olanda.

Stefania Mezzina