"Al Comune chiediamo di non spostare i cani: ecco la nostra proposta"

C’è stata una bella affluenza, ieri, al Villaggio del cane per l’open day promosso dall’associazione Odv ‘San Rocco’ che, da cinque anni (su delega dell’Anta onlus) gestisce la struttura di proprietà comunale e i circa 120 cani provenienti da diversi Comuni tra fermano e maceratese. "Ci fa piacere mostrare come accudiamo gli animali, in ambienti puliti e, soprattutto, spaziosi" afferma Lucia Paccapelo, presidente della San Rocco Odv che ieri ha accolto molto ospiti al rifugio che hanno sottoscritto una raccolta di firme per evitare la chiusura, seppur temporanea, della struttura. Nei giorni scorsi Paccapelo ha incontrato gli amministratori.

"Voglio chiarire che da parte mia e della Odv che presiedo, non c’è nessuna volontà di andare allo scontro con il Comune, ma di avere un rapporto sereno e costruttivo, superando ruggini vecchie di anni che non ci riguardano – dice Paccapelo –. Ho chiesto che nessun cane venga spostato perché molti di loro rischierebbero di morire essendo vecchi e bisognosi di cure. Al Comune garantiamo la degenza dei loro cani senza alcun costo. Ci facciamo carico di ogni intervento necessario per migliorare lo stato del rifugio previa autorizzazione dell’Ast". L’importante è evitare il trasferimento dei cani. La struttura, costata circa 700mila euro e, grazie alle quote versate dai Comuni, mantenuta in buone condizioni, così come sono ben custoditi i cani, può ospitare fino a 240 esemplari. "Ora ce ne sono circa 120 che si potrebbero spostare da una parte all’altra della struttura, man mano che i lavori procedono". A conforto di questa tesi, Paccapelo ha contattato un’impresa "ed è emerso che i lavori che riguardano i box e gli scarichi delle acque reflue, si possono fare senza spostare i cani". L’auspicio della San Rocco (Santo protettore dei cani) è "di arrivare a un pacifico accordo col Comune, pensando al benessere dei cani, dimenticando screzi del passato e rinnovandoci la gestione, anche provvisoria. Ci siamo impegnati perché il Villaggio del Cane potesse essere aperto a tutti, ci sono state molte adozioni (161 cani, 57 di Montegranaro), collaboriamo con altre associazioni e stiamo offrendo servizi per chi vuole portare cani per una sgambata o li vuole lasciare in custodia". Marisa Colibazzi