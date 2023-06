Al Comune serve un addetto alla manutenzione del verde

Il Comune di Porto San Giorgio ricerca addetto alla manutenzione del verde (aree verdi, di parchi, tagliaerba, interventi da cantoniere). A tal fine la Regione Marche ha emesso un avviso pubblico con scadenza 22 giugno 2023. Si tratterebbe di un’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno (36 ore). E’ richiesta la patente di guida B (o BS). Necessaria l’iscrizione presso un Centro per l’Impiego della Regione Marche. La domanda di partecipazione può essere presentata al Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato: di persona, allo sportello del Centro per l’Impiego, previo appuntamento; tramite il Servizio di Poste Italiane S.p.A., con raccomandata indirizzata al Centro per l’Impiego presso cui il candidato è (fa fede il timbro e la data di spedizione delle domande); tramite Pec all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato.