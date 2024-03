Al Del Duca arbitra. Gualtieri di Asti: nessun precedente

La gara contro la Reggiana che potrà indirizzare in maniera molto chiara il cammino dell’Ascoli in questo caldissimo finale di campionato vedrà una direzione inedita. Nella giornata di ieri infatti è stato designato Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Domenica (avvio previsto alle 16.15) sarà lui ad arbitrare lo scontro valevole per la 28esima giornata del campionato di serie B dei bianconeri. Il 36enne potrà vantare l’ausilio degli assistenti Matteo Bottegoni di Terni e Thomas Miniutti di Miniago. Quarto uomo ufficiale Domenico Leone di Barletta. In sala var invece vedremo all’opera Gianpiero Miele della sezione di Nola con Ivano Pezzuto di Lecce ad assisterlo. Gualtieri ad oggi non ha mai incrociato la strada del Picchio, mentre i precedenti avuti con la Reggiana ammontano a tre con una vittoria e due sconfitte dei granata. Negli altri incontri di giornata l’Ascoli rivolgerà un occhio anche sulle altre gare relative alla lotta salvezza: Südtirol-Lecco, Ternana-Parma, Bari-Spezia, Cittadella-Pisa, Fersalpisalò-Sampdoria.