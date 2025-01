Al Del Duca ci pensa Ubaldi. Un settore da 4mila spettatori

I lavori pubblici. E’ questo l’argomento sul quale il sindaco Marco Fioravanti, nel ‘Question Time’, ha puntato maggiormente. Il primo cittadino, tra le varie cose, ha annunciato che oggi verranno consegnati i lavori per la realizzazione dell’area camper nella zona del Pennile di Sotto, vicino alla Casa della Gioventù. Dopo l’estate, poi, scatterà la riqualificazione di piazza Arringo. A novembre la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al lotto iniziale dell’intervento. Il contributo arrivato dalla Regione per favorire il restyling di una delle due piazze più importanti della città è pari a un milione e mezzo di euro. Quella che verrà riconsegnata agli ascolani, nella fattispecie, sarà una cornice suggestiva e soprattutto attrattiva che, oltre al rifacimento della pavimentazione, vedrà anche lo storico palazzo dell’Arengo assumere una nuova veste con delle lastre di travertino che andranno a dare maggior lucentezza alla facciata dell’edificio. Il costo complessivo dell’intera opera si attesta attorno ai quattro milioni e si provvederà anche ad un miglioramento dell’illuminazione artistica con l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano. "Per Piazza Arringo partiremo dopo l’estate – ha spiegato Fioravanti – in modo da non creare disagi in occasione degli eventi estivi e della Quintana. In seguito procederemo anche alla ristrutturazione del palazzo dei Capitani e della sala Docens di piazza Roma". A fine campionato, quindi per il mese di maggio, prenderanno il via pure i lavori relativi alla costruzione della curva Sud allo stadio Del Duca. La gara d’appalto si è conclusa proprio nei giorni scorsi e sarà l’impresa Ubaldi Costruzioni a occuparsi dei lavori per il rifacimento di quella che, una volta completata, sarà una moderna gradinata destinata a ospitare i tifosi bianconeri. L’intervento dovrebbe durare un anno. La nuova curva sarà realizzata nella stessa area della vecchia Sud, potrà ospitare fino a 4.000 spettatori e sarà arricchita da un’ampia zona di prefiltraggio, pensata non solo per le partite, ma anche per eventi e momenti di aggregazione. I lavori includeranno anche una galleria esterna con immagini di grande formato dedicate alle figure storiche dell’Ascoli Calcio, come il presidente Costantino Rozzi e Carletto Mazzone.

m.p.