Al ‘Fermi-Sacconi-Ceci’ Oggi c’è chi torna in classe

Primo giorno di scuola, oggi, per gli studenti della classe seconda (l’unica al momento formatasi) del percorso quadriennale di informatica dell’istituto d’istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’. Il corso di studi, attivo dall’anno scolastico 20212022, è fortemente orientato all’innovazione metodologica-didattica e organizzativa e consente agli iscritti di raggiungere con un anno di anticipo le stesse competenze previste nel corso di orientamento quinquennale. L’Iis ‘Fermi-Sacconi-Ceci’ ci punta molto e spera che dal prossimo anno si formerà una nuova prima classe. ‘La sezione di quadriennale riprende domani (oggi ndr) – dice il dirigente scolastico Ado Evangelisti -. Si tratta di un percorso che in quattro anni porta gli studenti al diploma. Le lezioni iniziano prima perché si devono recuperare delle ore rispetto al percorso normale. C’è solo una seconda, la prima non si è riformata, ma speriamo di riuscire, nella fase delle iscrizioni, a riaverla. Si tratta di una bella opportunità’. L’Istituto d’istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’ conta circa 1.200 studenti anche in questo nuovo anno scolastico al via dal prossimo 13 settembre. Il dirigente scolastico è nuovamente Ado Evangelisti che, a proposito della spesa che ogni anno le famiglie devono sostenere per acquistare i libri di testo, dice: "La scuola non riceve richieste d’aiuto da parte delle famiglie per l’acquisto dei libri, anche perché non potremmo soddisfarle. Ci sono comunque i tetti di spesa per i libri, ci sono dunque dei vincoli e anche delle attenzioni. A primavera organizziamo una riunione con i rappresentanti dei genitori proprio sui libri di testo da adottare, e a maggio la scuola delibera quali saranno. Non abbiamo libri autoprodotti che sono sicuramente più costosi di quelli delle case editrici".

Dai libri di testo ai plessi scolastici, torneranno finalmente nella loro scuola, dal primo giorno di lezione del prossimo 13 settembre, gli studenti della media ‘Don Giussani’ di Monticelli. Chiusa dal terremoto del 2016 perché inagibile, la ricostruzione del plesso è terminata e dopo sette anni sarà restituito al quartiere. E’ previsto invece per gennaio del nuovo anno il rientro degli alunni nelle classi della scuola dell’infanzia e primaria Sant’Agostino. Durante le festività natalizie, approfittando delle vacanze, verrà organizzato il trasloco da dove gli alunni della Sant’Agostino seguiranno le lezioni per i primi quattro mesi dell’anno scolastico.

l. c.