Al lavoro dopo la bomba d’acqua: "Ormai finiti tutti gli interventi"

A Grottammare si torna alla normalità dopo il maltempo choc di lunedì. Si stanno infatti concludendo le non semplici attività di ripristino della normalità dopo la devastante bomba d’acqua che ha messo in ginocchio la città. Le strade, in molte zone, sono state allagate, il manto stradale ha ceduto in diversi punti creando avvallamenti, alcuni sottopassi ferroviari sono stati chiusi al traffico e un albero privato è crollato su una via pubblica. Gli interventi di emergenza, coordinati dal sindaco Alessandro Rocchi e dall’assessore alle Manutenzioni Bruno Talamonti, hanno visto i volontari della Protezione civile in prima linea, affiancati dai Vigili del fuoco e da ditte specializzate per ripristinare rapidamente la sicurezza. Nelle ultime ore si sono conclusi i lavori di pulizia nelle strade del quartiere San Martino, invase dal fango, e vicino allo stadio comunale. I prossimi interventi, previsti dal programma del servizio Manutenzioni e in collaborazione con Picenambiente, proseguiranno la settimana prossima, tempo permettendo. Le operazioni di lavaggio interesseranno lunedì 16 le vie Abruzzi, Lazio e Lombardia del quartiere Ischia I, e mercoledì 18 via Tintoretto e via Leonardo Da Vinci. Nei giorni scorsi, i lavori si sono concentrati sulle emergenze più critiche, come il cedimento stradale di via Mascagni e i danneggiamenti lungo la S.P. Valtesino e via Cilea. È stata anche potata la chioma di un pino in via Ponza. "Le attività di ripristino sono in chiusura – dichiara l’assessore Talamonti –. Siamo rientrati nella normalità al 95%. Un ringraziamento speciale va ai volontari della Protezione civile comunale, intervenuti subito insieme ai Vigili del fuoco. Un grazie anche alle ditte Adriatica Strade di D’Antonio Raffaele, Forlini ed Eurocoop Laga".