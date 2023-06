"Al lavoro dopo maltempo e mareggiata"

Dopo le piogge delle settimane scorse, quado già le spiagge di Cupra Marittima erano state pulite, la violenta mareggiata ha riportato a riva tonnellate di materiali, detriti, legnami e plastica. Con gli operai del comune e l’ausilio di tre ditte esterne con apposite attrezzature hanno separato la sabbia dal materiale spiaggiato che la Picenambiente ha conferito in discarica. Parallelamente, le piogge che sono cadute quasi con cadenza giornaliera hanno fatto saltare il programma di sfalcio erba. Non solo non ha fatto scattare il programma che avrebbe dovuto iniziare i primi giorni di maggio, ma ha consentito alla vegetazione di crescere a dismisura. "Per fronteggiare questi problemi – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – i nostri operai si sono dati da fare anche con turni nel pomeriggio al fine di essere pronti per la stagione e ancor prima per gli eventi che ci sono stati, come il Triathlon e la Fiera di Maggio. Intanto la ditta esterna incaricata di falciare l’erba lungo le scarpate delle strade di campagna passa a buon punto, circa il 90% del lavoro è stato fatto. Gli operai del Comune stanno mettendo in ordine il paese alto e subito dopo riprenderanno il giro dai parchi. E’ questo un anno particolarmente impegnativo per gli Uffici e per gli operai e li ringrazio tutti per quanto hanno fatto".