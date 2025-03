Al lavoro lungo la provinciale Montevarmine. Ecco come cambia domani la viabilità

Per la realizzazione di opere di consolidamento della scarpata della provinciale Montevarmine, nell’abitato di Massignano, con palificata e sovrastante marciapiede da domani si è reso necessario individuare un percorso alternativo. Con una ordinanza è stato istituito il divieto di sosta permanente ambo i lati in Via Borgo Vasai e il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico in funzione H24 e il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. che vengono deviati all’incrocio della S.P. Montevarmine con la S.P. Montecantino (incrocio campo sportivo), sia per la direzione Montefiore sia per la direzione Cupra Marittima, e all’incrocio della S.P. Montevarmine con la S.P. Forcella (’zona Palizzata’) sia per la direzione Cupra Marittima sia per la direzione Valmenocchia. I residenti del tratto interessato alla chiusura, possono transitare da e per la propria abitazione con ingresso in direzione della parrucchieria.