Al lavoro lungo le strade:: "Nuovo asfalto a Piattoni"

Nuovo asfalto a Piattoni. La Provincia è impegnata in questi giorni negli interventi di bitumatura della strada provinciale di Piattoni, un lavoro considerato prioritario per la sicurezza stradale, da tempo richiesto a gran voce dai residenti. I gravi danni provocati dal terremoto e gli ultimi interventi realizzati hanno contribuito ad ammalorare l’asfalto, quindi grazie all’intervento della Provincia e del Comune si parte con le nuove asfaltature. "L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Bochicchio non lascia indietro Piattoni". E’ il pensiero dell’assessore Stefano Falcioni: "Questa mattina, come concordato tra Ciip Spa e amministrazione comunale negli scorsi incontri – dichiara –, sono stati avviati i lavori di ripristino degli asfalti in via Roma in zona Piattoni. Questo lavoro va ad aggiungersi al Piano di manutenzione straordinaria del verde pubblico, con molti degli oltre 150 alberi manutenuti proprio a Piattoni, e al completamento della pavimentazione di piazza Roma. Queste opere eseguite nei primi 12 mesi di amministrazione Bochicchio vanno tutte nella direzione della rinascita, sociale e culturale oltre che strutturale, di Villa Piattoni, gravemente danneggiata dal terremoto del 2016. Abbiamo davanti a noi altri 4 anni di intenso lavoro insieme per costruire una Castel di Lama rinnovata e migliorata, questo è l’unico grande obiettivo da raggiungere".

m.g.l.