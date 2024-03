"Al lavoro per riparare i semafori"

A Cupra Marittima ci sono due semafori, uno a sud, all’incrocio fra la Nazionale e la strada che sale verso il Catello e la provinciale Castelletta e l’altro a nord nel quartiere Europa, dotato di Photored. Entrambi, in questi giorni sono fuori uso. Quella a sud la settimana scorsa, di notte, è stato centrato da un’auto ed il comune e la polizia municipale si sono subiti attivati per ottenere il risarcimento dei danni e a informare l’azienda che si occupa della manutenzione che ha chiesto una ventina di giorni di tempo. "Il comando della polizia locale – ha affermato il sindaco Piersimoni – sta sollecitando per rimettere in funzione i due impianti importanti per la sicurezza dei cittadini. Il semaforo nel quartiere Europa ha perso la programmazione e non garantisce più il normale funzionamento per cui l’abbiamo messo lampeggiante. Quello a sud, centrato dall’auto, richiede un lavoro più consistente".