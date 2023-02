"Al lavoro sui nostri carri Raggiungeranno i 7 metri"

Sono passati 33 anni dal primo Carnevale che organizzò a San Benedetto, e da allora ha visto andare e venire amministrazioni comunali, crisi internazionali ed emergenze pandemiche: ma Elvezio Bianconi, una delle anime della festa in cui tutto diventa lecito, non ha nessuna voglia di gettare la spugna. Anche quest’anno, assieme ad un manipolo di appassionati, ha deciso di collaborare per tenere alto il nome di San Benedetto nell’inveterata tradizione che investe tutto il Piceno. Ascoli, Offida e Castignano sono tappe importanti, ma se la Riviera non è da meno, lo si deve soprattutto a lui.

Bianconi, come verrà organizzata la sfilata dei carri quest’anno?

"Ci saranno almeno sette carri, di cui tre dell’associazione Amici del Carnevale e altri quattro provenienti dall’esterno, probabilmente da Castignano".

Quali sono i temi delle vostre creazioni?

"Il primo è ‘Che la magia inizi’, in cui verranno montate statue dei personaggi Disney di Mago Merlino e Maga Magò. Il secondo è ‘Stiamo arrivando’ e rappresenta una diligenza con un cavallo, incaricato di far tornare il Carnevale. In questo verrà montato anche un orologio. L’ultimo è ‘Attenti, c’è lo squalo’, con il famigerato predatore intento ad azzannare una tavola da surf".

C’è un significato particolare da veicolare alla città?

"Sicuramente sì per quanto riguarda gli ultimi due carri. ‘Attenti, c’è lo squalo’, in particolare, è un’allegoria del momento presente: un momento in cui ci ritroviamo a ripristinare il Carnevale e con esso la normalità. Ma le insidie possono essere tante, quindi è meglio stare attenti".

Comunque la si veda, sarà un’edizione storica…

"Per noi lo è sicuramente. Gli ultimi carri risalgono al 2020, un periodo che non ricorderemo sicuramente per il Carnevale. Vogliamo ripartire con il piede giusto".

Come vi siete organizzati con la logistica?

"Attualmente i carri sono in fase di ultimazione ma per domani – oggi, nda – verranno completati. La lavorazione è stata fatta nei capannoni del presidente dell’associazione, a Centobuchi. In sostanza porteremo le nostre creazioni dalle pari del faro: lì, una volta montate, raggiungeranno i 7 metri di altezza. La sfilata ci sarà domenica 19 e martedì 21 per le vie del centro a San Benedetto".

Non è il caso di trovare un’altra sistemazione per i carri?

"Assolutamente sì. Per anni sono stati dentro i capannoni a nord del Ballarin e poi, quando lì iniziarono i lavori, le attrezzature furono portate dalle parti dell’Ipsia. Per montare i capannoni ci vogliono oltre 300mila euro e nessuno ci dà i permessi necessari per metterli in piedi: speriamo che l’amministrazione comunale, che ringraziamo, ci venga incontro in qualche modo".

Speriamo sia il Carnevale della ripartenza.

"Lo sarà. Colgo l’occasione di ringraziare anche tutti i nostri collaboratori, che ci hanno dato un aiuto fondamentale".

Giuseppe Di Marco