Al liceo classico Leopardi arriva l’indirizzo ’Europeo’

Al Liceo Classico ‘Leopardi’ può finalmente partire l’indirizzo di studio ‘Europeo’: grande passo avanti dell’istituto scolastico di viale de Gasperi, che inserisce nel proprio ordinamento un’offerta formativa sempre più internazionale, illustrata negli open day di questi giorni, per i quali hanno mostrato interesse diversi studenti. La scadenza per le iscrizioni è stata fissata al 10 febbraio. I dettagli dell’indirizzo ‘Europeo’ sono stati presentati ieri mattina dal dirigente Maurilio Piergallini: esso include lo studio di due lingue comunitarie, ovvero inglese come prima lingua (per tutti gli alunni) e, a scelta, il tedesco, lo spagnolo o il francese; viene inserito anche lo studio del Diritto e dell’Economia in chiave internazionale per una visione ampia e complessiva di tali fenomeni, lo studio della storia dell’arte per tutto il quinquennio e lo studio della geografia disgiunto da quello della storia, per favorire negli allievi lo sviluppo di autonomia di giudizio e abilità comunicative nell’argomentazione e interpretazione critica di rilevanti fenomeni sociali, economici, politici e culturali. Ulteriore valore all’indirizzo viene poi offerto dall’incremento delle ore di Matematica e Fisica e dal fatto che ‘Lingue classiche’ diventa un’unica disciplina che accorpa l’insegnamento del Latino e del Greco.

"Il Classico Europeo – fanno sapere i referenti dell’istituto - si propone di integrare i saperi, le abilità e le competenze delle tre fondamentali licealità: classica, scientifica e linguistica. L’insegnamento prevede che il 40 % delle lezioni siano laboratoriali: a prevalere sono, dunque, le attività di esercitazione assistita, i lavori di ricerca, l’approfondimento, la rielaborazione degli apprendimenti, il recupero e valorizzazione delle eccellenze. Le materie curricolari sono veicolate in lingua straniera già dal biennio (storia e geografia in metodologia Clil, ovvero ‘apprendimento integrato di contenuti e lungue). È inclusa anche la presenza di lettori madrelingua per attività curriculari e integrative, la collaborazione con il docente di classe per le attività in metodologia ‘Clil’ e per la produzione e somministrazione di materiali e prove in lingua non italiana". I ‘vicini’ del Liceo Scientifico ‘Rosetti’ non sono rimasti a guardare: sono oltre cinquecento gli studenti dell’istituto avviati alle attività di orientamento formativo. Il team di 18 docenti tutor, coordinati dalla dirigente Stefania Marini supporteranno studenti e famiglie nei momenti di scelta dei percorsi formativi o professionali anche attraverso uno sportello di ricevimento dedicato. Bene i licei, dunque, ma resta l’enigma dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Guastaferro’, cui erano stati assegnati due nuovi indirizzi, successivamente revocati dalla stessa regione.

Giuseppe Di Marco