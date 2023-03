Al liceo scientifico Rosetti l’agenda 2030 Onu si mette in pratica

Non rimane certo disattesa l’Agenda 2030 allo scientifico Rosetti di San Benedetto dove studenti e docenti hanno ben chiari i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’Onu, declinati in un ricco programma di attività ed azioni concrete condotte in sinergia con enti, istituzioni, privati. Così oggi, Giornata mondiale dell’Acqua, non rimane una semplice data ma diventa perno di progetti, legati al programma di Educazione Civica, che vedono il diretto coinvolgimento dei 227 ragazzi delle classi prime.

L’avvio è stato dato da due incontri propedeutici, svoltisi nell’aula magna dell’istituto, il 14 ed il 17 marzo; ospiti e relatori il commissario Giuseppe Brutti della polizia municipale e il dottor Gianluca Lelii, chimico e consulente ambientale. Interessate le classi 1E, 1HM, 1F, 1G e 1A, 1B, 1C e 1D. L’occasione è stata davvero importante per riflettere su tutti gli aspetti connessi alla disponibilità e alla gestione della risorsa acqua, indispensabile per la sopravvivenza di ogni forma di vita, ma non accessibile a gran parte della popolazione del nostro pianeta. Un risorsa da trattare con cura, considerata la drammatica emergenza idrica che investe l’intera Italia e non solo.