Al mare pure a ottobre. Ma ci sono pochi lettini

Le ottime condizioni del tempo di questo inizio di ottobre allunga ulteriormente la stagione balneare che è ufficialmente terminata ieri, ma c’è ancora gente in Riviera che va in spiaggia. Da oggi non c’è più l’obbligo di avare il bagnino negli stabilimenti balneari che erano rimasti aperti con ombrelloni e lettini, in regola con quanto era stato previsto dalla capitaneria di porto. Pochi, ma ve ne sono stati, in particolare a Cupra Marittima, dove ci sono concessionari che hanno conseguito il brevetto di nuoto salvamento, come nel caso della concessione 32 Flammini Beach o che hanno parenti con brevetto come nel caso ’Da Aldo’, oppure concessionari che hanno deciso di pagare un bagnino come nel caso di Koko beach a nord di Cupra Marittima. "Io sono qui per offrire un servizio – afferma Stefano Flammini, che durante la stagione, il 27 luglio, ha salvato una donna che stava per annegare nelle vicinanze della scogliera frangiflutti – Ormai non c’è più nessuno al mare, sono rimasto aperto per i clienti dell’hotel qui di fronte e da domani lascerò qualche ombrellone e qualche lettino per chi vuole fare Elioterapia". ma.ie.