Al Marino il progetto ’Sport di tutti’

Ha preso il via il 18 aprile, presso la Casa circondariale di Marino del Tronto di Ascoli, il progetto ’Sport di Tutti – Carceri 2024’, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per tramite del Dipartimento per lo Sport e realizzato in collaborazione con Sport e Salute. L’iniziativa è realizzata da Comitato Territoriale Csi Ascoli Piceno Aps con un programma che vede attività come Calcio, Scacchi, Tennis Tavolo e attività di ginnastica della mente.

Nella realizzazione dell’iniziativa sono coinvolti i partner: U.S. Acli comitato provinciale di Ascoli Piceno, U.S. Acli Nicola Tritella, Associazione Delta ODV, Associazione Amici OPG ODV. Antonio Benigni, presidente del comitato territoriale Csi di Ascoli Piceno, Giulio Lucidi, in rappresentanza della rete associativa Unione Sportiva Acli, Giorgio Allegrini, per Sport e Salute Spa, Nico Stallone, assessore allo sport del Comune di Ascoli Piceno, hanno presentato un progetto che attraverso l’attività sportiva, vuole riscoprire i valori positivi: rispetto delle regole, collaborazione, impegno e resilienza.

Con il progetto, lo sport diventa strumento per creare, all’interno degli istituti penitenziari, momenti di aggregazione, abbattere le barriere, favorire la reintegrazione sociale e mezzo di rieducazione per la popolazione detenuta. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’intesa sottoscritti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e gli obiettivi principali sono creare un’alternativa concreta in cui lo sport aiuta i soggetti fragili a riscattarsi e a migliorare la propria salute psico-fisica.