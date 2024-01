Al Mazzocchi laboratori sull’alga spirulina: ottima per l’organismo

L’Istituto d’istruzione superiore ‘Mazzocchi – Umberto I’ si sta distinguendo per l’attenzione all’innovazione tecnologica e didattica, grazie alla realizzazione di un impianto pilota per la produzione e l’analisi di microalghe. Gli studenti, guidati dai docenti dell’indirizzo biotecnologie, stanno utilizzando la strumentazione per lo studio e le analisi dell’alga spirulina, il cui nome scientifico è arthrospira platensis. A darne notizia è la scuola, attraverso il sito ufficiale dell’istituto. "L’alga spirulina – fanno sapere dalla scuola – è nota per essere una fonte ricchissima di nutrienti essenziali. La coltivazione di questo superfood, ricco di proteine, vitamine e minerali, offre un supporto nutrizionale ideale per migliorare l’alimentazione e il benessere delle persone. Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare attivamente ai progetti di ricerca, ampliando così le loro competenze e contribuendo al progresso della conoscenza nel campo della nutrizione".

Gli obiettivi del progetto sono quelli di coinvolgere gli studenti dell’indirizzo biotecnologie nell’attività di ricerca e sperimentazione utilizzando attrezzature innovative per la coltivazione dell’alga spirulina (l’attività si svolge attraverso la didattica laboratoriale), inoltre il supporto didattico allo studio favorisce l’avvicinamento al mondo del lavoro, specialmente di ricerca e sperimentazione, e offre agli studenti prospettive di orientamento utili per le loro scelte future. "Nell’istituto Mazzocchi – dicono ancora dalla scuola –, al fine di valutare altre possibilità di utilizzo dell’alga, è stata avviata una sperimentazione nel processo di fitodepurazione dei reflui delle industrie del settore lattiero-caseario e delle aziende che producono olio di oliva. Gli studenti coinvolti in quest’attività di ricerca potranno: imparare a minimizzare gli impatti delle azioni dell’uomo sulla natura, imparare a costruire i mestieri e le imprese del futuro a zero emissioni, circolari e rigenerative. Questa attività prevede la collaborazione con l’università e con aziende del territorio".

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie all’utilizzo dei fondi Pon "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto".

l. c.