Al Mazzoni la tecnica innovativa per la cura della sinusite

Nell’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell’ospedale ‘Mazzoni’ è stata utilizzata, su un caso di rinosinusite cronica, una tecnica innovativa per la cura della sinusite con impianto naso-sinusale. L’intervento si è svolto al nosocomio ascolano ed è stato effettuato dal direttore del reparto, Andrea Ciabattoni. Di questa nuova tecnica, che rappresenta una delle più recenti innovazioni in campo chirurgico otorinolaringoiatrico, il brevetto è detenuto da una ditta Svizzera. "L’ impianto sinusale utilizzato è un dispositivo progettato per i pazienti affetti da una forma grave di rinosinusite cronica che necessitano di terapia chirurgica – dice Ciabattoni –, la cui applicazione avviene mediante un intervento di chirurgia endoscopica sinusale che si avvale dell’ausilio di un avanzato sistema di neuro-navigazione elettromagnetica. Questa nuova tecnica dilata i tessuti, stabilizza gli esiti chirurgici, impedisce le ostruzioni causate da aderenze e riduce gli edemi. Contribuisce, inoltre, a ridurre la necessità di interventi post operatori".