Al Nitro Sport Palace ha preso il via il torneo Oxygena Regenerans

Ha preso il via ieri presso il Nitro Sport Palace a Rapagnano in località Osteria, il torneo di Padel Open Oxygena Regenerans che nasce in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis Padel. Un torneo dal livello tecnico altissimo, con diversi giocatori di serie A di Padel pronti a contendersi il titolo. Tutto questo grazie sia all’importanza delle strutture che il Nitro Palace sa mettere a disposizione e per un montepremi decisamente molto importante pari a 5mila euro. Una competizione allargata che ha riscontrato fin da subito un altissimo successo di partecipazione: sono ben 104 i partecipanti provenienti da tutte le parti d’Italia. Torneo che ha preso il via proprio lunedì sera con i giocatori locali di quarta fascia. Da qui poi si prosegue con lo svolgersi del tabellone principale per arrivare alla giornata clou prevista per domenica quando andranno in scena le semifinali e la finale. Un torneo dunque molto atteso e che sarà seguito dall’intero mondo del padel Nazionale, per l’enorme riscontro di partecipanti pronti a darsi battaglia. Si tratta di di fatto del primo torneo di Padel Open e dunque con una platea decisamente molto ampia a rappresentare le categorie del doppio maschile e del doppio femminile protagoniste in campo.