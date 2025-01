Al No Sound fest c’è anche Lazza

Altro colpo della ‘Best Eventi’ che insieme al Comune di Servigliano organizza l’ormai famoso ‘NoSound Fest’. La prossima estate oltre alle date già confermate del festival che si svolgerà al Parco della Pace di Servigliano, parliamo di Tananai che si esibirà il 18 luglio, e gli ‘Afterhours. Ballate per piccole Iene’ che saranno sul palco il 25 luglio, arriva a sorpresa anche il concerto di Lazza, artista molto apprezzato specie fra i giovanissimi che sarà in concerto il 12 luglio. Sicuramente Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini, vanta già record nel panorama musicale nazionale: 1 Disco di Diamante, 102 Platini e 50 Ori, che proprio ieri ha annunciato le date del ‘Locura Summer Tour 2005’ con 10 concerti dal vivo che il prossimo 12 luglio farà tappa a Servigliano ospite del ‘NoSound Fest’. L’annuncio arriva mentre cala il sipario su un tour straordinario, completamente sold out mesi prima della partenza, che ha portato nei palazzetti di tutta Italia uno spettacolo fuori dagli schemi. E Sembra che anche quello di Servigliano sarà un appuntamento molto caldo. I biglietti saranno in vendita dalle 14 di oggi 30 gennaio sulla piattaforma Ticketone e dal 4 febbraio anche su Ciaotickets e Ticketmaster.

a.c.