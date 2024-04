Al Pacetti ’Peppiniello non lo fa più’ con la compagnia ’Anime sul palco’

La compagnia teatrale ’Anime sul palco’ di Monteprandone, con il patrocinio del Comune, presenta lo spettacolo ’Peppiniello non lo fa più’. L’evento, inserito nella rassegna teatrale che si tiene nel Cento Pacetti, andrà in scena sabato prossimo, alle ore 21. Lo spettacolo è liberamente ispirato ad una vecchia commedia tratta dal vastissimo repertorio della tradizione teatrale partenopea, ed è stata adattata per l’occasione dal regista Emilio Fabrizio La Marca. Il regista e la compagnia hanno voluto dedicare questo spettacolo ad Aldo Giuffré, nel centenario della nascita. Per info, costi e prenotazioni: 3294316414. La storia si snoda a Napoli, a metà degli anni 50, dove la famiglia Ruoppolo vive, dignitosamente, una vita di stenti, in povertà assoluta. Un bel giorno arriva un solerte notaio che porta la notizia di una grossa eredità lasciata da un fratello di Giovanni Ruoppolo, scomparso in America.