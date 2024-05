Al paese alto. Branduardi e Motta

Si rinnova la magia con la rassegna ’Nel cuore, nell’anima’ al paese alto. Promossa dall’Amat con il contributo di Comune, Regione e Bim Tronto, offrirà tre appuntamenti, tra luglio e agosto in Piazza Bice Piacentini. "E’ una rassegna che ci offre artisti di grandissimo livello, e abbraccia varie generazioni" è il pensiero dell’assessore alla Cultura Lea Sebastiani. Per il vice presidente dell’Amat Gino Troli, accorso in aiuto del presidente Piero Celani, bloccato dal traffico causato dal cambio di viabilità per il Giro d’Italia, prima di Monsampolo, "questa rassegna dopo sette anni si può dire che sia unica nel suo genere e soddisfa in parte il bisogno di continuità che San Benedetto ha, una costanza che in altre città ha ottenuto ottimi risultati". Per il direttore dell’Amat, Gilberto Santini, "questa rassegna offre un’atmosfera unica, e gli artisti quando li chiamiamo registrano il fatto che si sviluppa in un salotto buono della città. Inoltre, come fortemente voluto dal comune il prezzo del biglietto è accessibile rispetto ad altri concerti"". L’inaugurazione il 18 luglio è con Gino Castaldo e Paola Turci sulle orme dei cantautori protagonisti del Rinascimento della canzone d’autore, da Dalla a De André, da Battisti a Battiato, un viaggio straordinario nel mondo degli artisti più iconici rimasti nel cuore. Il primo agosto sarà la volta di Francesco Motta, cantautore, polistrumentista e compositore, due volte vincitore del Premio Tenco, è uno degli artisti più apprezzati e amati della nuova scena musicale italiana. Sul palco, con una speciale formazione in trio con Giorgio Maria Condemi alle chitarre e Cesare Petulicchio a batteria e percussioni. Con Confessioni di un malandrino Angelo Branduardi in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da ormai molti anni, concluderà la rassegna (8 agosto). Il violino e la chitarra di Branduardi e la "piccola orchestra" di Valdemarin, pianoforte a coda, chitarre e fisarmonica, danno vita a un concerto coinvolgente, in cui non mancheranno brani che si rifanno alla musica del periodo classico più arcaico dell’artista milanese. Prevendite AMAT e biglietterie circuito vivaticket.

Stefania Mezzina