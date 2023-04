Al paese alto il bagno pubblico autopulente

Il bagno pubblico autopulente nel paese alto di Cupra è stato montato dai tecnici della ditta appaltatrice e diverrà operativo nei prossimi giorni, appena la struttura sarà collegata alla rete fognaria e a quella elettrica, cui farà seguito la sistemazione dell’accesso alle persone disabili. L’Ufficio Turismo ha partecipato ad un bando regionale che ha concesso 20mila euro di contributo al quale il Comune ha aggiunto i restanti 10.800 per dotare Marano di un servizio ai visitatori nel periodo estivo e durante le manifestazioni che si svolgono nell’antico borgo in altri periodi dell’anno. "Abbiamo realizzato un altro tassello fondamentale per il paese alto, che va ad aggiungersi al rifacimento dell’asfalto, all’istallazione dell’isola ecologica, al completo relamping con luce a Led – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni –. Abbiamo inoltre realizzato la segnaletica per il parcheggio nell’ingresso ovest, abbiamo messo in sicurezza il versante franoso sul lato est, abbiamo attivato la zona Ztl nel periodo estivo per salvaguardare l’integrità del borgo, con servizio navetta per i turisti. Dopo Pasqua inizieremo i lavori di realizzazione del Sentiero dal Mare ai Borghi finanziato dal Pil".