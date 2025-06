Al Paese alto in ricordo di Pesando

Oggi a Palazzo Piacentini al Paese Alto, a San Benedetto, alle 16.30, il Circolo dei Sambenedettesi ricorda e omaggia la figura di Fabrizio Pesando, grande archeologo e protagonista degli scavi che hanno restituito alla città la Villa Marittima del Paese Alto e con essa una antica radice romana alla città. Oggi sono chiari i collegamenti tra gli insediamenti adriatici di alcune ville e la continuità in quello spazio tra la vita in riva all’Adriatico in età antica e in età medievale. Ne parleranno i giovani archeologi che hanno contribuito con Pesando ai lavori di scavo e alla interpretazione dei reperti, Michele Massoni e Serena De Cesare, sia nel convegno previsto alle 16.30 che nella visita guidata successiva. Si tratta di un atto non formale ma di un legame vero con amico del Circolo che ha costantemente intessuto un rapporto profondo con la città e con l’ associazione con articoli sul giornale Lu Campano’ e incontri e conferenze organizzate insieme.