Al paese alto nuovi stalli per i residenti

Non si è ancora spenta l’eco degli 8 parcheggi riservati a pagamento lungo via Roma e sulle traverse che conducono al lungomare Colombo, che arrivano altre osservazioni di residenti e operatori del paese alto. Ma ci sono novità in arrivo. Il borgo antico di Grottammare da tempo è Ztl totale. Il parcheggio per chi visita il paese alto si trova all’ingresso ovest dell’abitato, dove ci sono anche gli stalli riservati ai residenti che pagano 85 euro ogni anno. Ora la Giunta ha prodotto una nuova delibera, n. 121 del 12 agosto scorso ad oggetto: ulteriori determinazioni in merito alla zona a traffico limitato. Modifica alla delibera di Giunta ‘Paese alto’, posteggi auto siti nel parcheggio di via Palmaroli e riservati ai cittadini residenti nella Ztl’. Si stabilisce di riservare un ulteriore spazio di circa 40 metri lineari sul lato est a partire dalla fine dei posteggi riservati. Si conferma che i residenti pagheranno 85 euro ogni anno mentre per i domiciliati e operatori il canone sarà di 100 euro. Per evitare l’occupazione da parte degli abusivi è possibile installare negli stalli un archetto antisosta e questo prevede un aggiornamento delle tariffe: 100 euro per i residenti e 125 euro per domiciliati e operatori. Ora resta da risolvere la questione di residenti e operatori della via sotto le mura (sotto il torrione) che da tempo chiedono gli stalli riservati come per gli altri. "E’ già previsto nel nuovo piano della viabilità del paese alto – afferma il sindaco Rocchi – Ma prima dobbiamo fare i lavori di sistemazione della centrale termica del Torrione, poi i 5 stalli rimanenti saranno assegnati a chi ne farà richiesta".

Marcello Iezzi