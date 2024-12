’Al Picchio-Locanda offidana’. Una storica riapertura

Natale ha portato un dono importante per la cittadina offidana, ha riaperto lo storico locale ‘Al Picchio-Locanda offidana’, in via Macelli, dietro il teatro Serpente Aureo, riportando in auge lo storico nome. Il locale tutto rinnovato, ha aperto i battenti proprio nel giorno di Natale, vuole mantenere un legame con l’attività del passato rinnovandosi allo stesso tempo. Il ristorante in passato era una cantina gestita dalle sorelle Emma, Lea e Olga. Una serranda storica che si è rialzata grazie all’entusiasmo e all’intraprendenza dello chef offidano Riccardo Amabili e sua moglie Mariaelena Galluzzi, che saranno al timone della nuova attività.

Il ristorante ‘Al Picchio Locanda offidana’ presenta una tavola moderna che ama la tradizione, dove sarà possibile degustare piatti tipici della cucina offidana, vini locali e non. Il locale è incastonato nel centro storico di Offida, facilmente accessibile. Si tratta di un’importante sfida, ma i due giovani promettono tante sorprese: nel nuovo ristorante si potranno riassaporare tante prelibatezze che conquisteranno anche i palati più raffinati, si tratterà di specialità offidane e tanti nuovi piatti e sfiziosità, che lo chef insieme a sua moglie saprà offrire. L’apertura ha suscitato tante curiosità e aspettative. Allo chef Riccardo e alla moglie Marielena giungano gli auguri più affettuosi da parte dei figli: Caterina e Francesco Maria, degli amici e tutte le persone che li stimano e formulano un grosso in bocca a lupo.

Maria Grazia Lappa