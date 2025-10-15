Al posto del Girasole nasce ’The Azure’

Scompare un pezzo di storia, ma si apre una nuova fase per il lungomare sud di San Benedetto. È iniziata ieri la demolizione dello storico hotel Girasole, edificio simbolo dell’accoglienza sambenedettese, che lascerà spazio a una palazzina moderna chiamata ’The Azure’. La struttura sorgerà nello stesso punto, fronte mare, rinnovando completamente l’area. Il progetto, curato dalla Mades srl, prevede la realizzazione di tredici appartamenti distribuiti su quattro livelli. Quattro saranno al piano terra, tre per ciascuno dei tre livelli superiori e uno all’ultimo piano con attico e solarium. L’intervento ridisegnerà il profilo del lungomare sud con un edificio residenziale dalle linee contemporanee e materiali più sostenibili.

L’hotel Girasole era stato fondato nel 1973 da Peppino Mazzocchi, pioniere del turismo cittadino insieme a Marcello Camiscioni. La prima stagione venne inaugurata nel 1974, e per oltre cinquant’anni la struttura ha accolto migliaia di visitatori, diventando un punto di riferimento per l’ospitalità sambenedettese. Negli ultimi anni però l’albergo mostrava segni evidenti di obsolescenza. Gli adeguamenti richiesti dalle nuove normative, soprattutto in tema di sicurezza e antincendio, avrebbero comportato costi molto elevati. A questo si è aggiunta l’assenza di un ricambio generazionale nella gestione familiare, fattori che hanno portato alla decisione di chiudere definitivamente.

La cessione dell’immobile è avvenuta lo scorso 15 luglio, segnando la fine ufficiale dell’attività e l’avvio della riconversione in residenziale. Le ruspe sono entrate in azione ieri per le prime fasi dell’abbattimento, che proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa rimozione del vecchio edificio. ’The Azure’ occuperà lo stesso lotto dell’ex albergo, di fronte al Circolo Ragn’a Vela e vicino al complesso Lo Smeraldo. Il nuovo edificio manterrà un’altezza contenuta rispetto al precedente, inserendosi nel contesto urbano del lungomare e rispettandone le proporzioni. I lavori proseguiranno fino alla conclusione della parte strutturale entro i prossimi mesi.

Con l’addio del Girasole, San Benedetto perde una delle sue strutture storiche ma vede nascere un nuovo intervento architettonico che testimonia la trasformazione della città anche in termini qualitativi. Un equilibrio tra memoria e cambiamento che racconta, nel bene e nel male, l’evoluzione del litorale sambenedettese.

Emidio Lattanzi