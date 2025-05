Al posto della scuola dei Lauri arriva una stazione di posta

Una stazione di posta in zona Santa Lucia, per l’inclusione sociale e il sostegno di anziani non autosufficienti. È quanto ha in animo di realizzare l’amministrazione comunale: proprio due giorni fa la giunta di Viale De Gasperi ha approvato l’atto d’indirizzo per la messa a bilancio di 2,4 milioni di euro provenienti da bando Pnrr dedicato alla realizzazione di strutture di alloggio temporaneo per soggetti fragili. Contestualmente, l’esecutivo ha dato avvio alle procedure di realizzazione del progetto comunale nell’immobile di via dei Lauri.

La stazione di posta inizialmente non era prevista a San Benedetto. Infatti nel maggio 2022, con proprio decreto, la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) approvava gli elenchi dei progetti degli Ambiti territoriali sociali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei ma non finanziati. Il progetto presentato dall’Ambito 21 è risultato ammesso a finanziamento per un importo pari a 2.460.000 euro. Ecco però che, nel marzo 2023, il comune di Montalto ha deliberato la rinuncia al finanziamento: i fondi comunque erano già stati assegnati all’Ambito 21 e in tal senso il comune sambenedettese è l’unico che ha disponibilità di immobili liberi che possono essere reinvestiti in tale attività.

In particolare, l’ente ha individuato la sede di questo servizio nell’immobile di via dei Lauri, nel quartiere Santa Lucia: una struttura costruita nel 1930 come istituto scolastico di campagna, con aule al piano terra ed alloggio dell’insegnante al primo piano, nonché un ampio giardino circostante il fabbricato. L’edificio è stato destinato a scuola sino al 2023, quando le aule sono state riunite nella vicina scuola del quartiere Ragnola, pertanto i locali sono in buone condizioni e utilizzabili con limitati interventi edilizi. Gli uffici specificano però che la scuola richiede una preventiva valutazione di vulnerabilità sismica che dovrà essere effettuata per la ponderazione di eventuali interventi sulla struttura. Inoltre l’edificio di proprietà comunale, nel 2014, è stato dichiarato di interesse storico-artistico. Attualmente il bene e l’area di pertinenza sono collocati in zona residenziale di completamento, e pertanto risulta compatibile con le funzioni da inserirvi.

Al comune ora spetta il compito di avviare la progettazione e l’esecuzione dell’intervento nel più breve tempo possibile, considerando che la scadenza per la rendicontazione delle risorse Pnrr è stata fissata a marzo 2026. Insomma, dopo la stazione di posta e il progetto ‘Dopo di noi’ ideato per l’immobile di via Saffi, in riviera arriva un altro servizio di housing temporaneo. Il futuro della struttura scelta, peraltro, era stato oggetto di una recente interrogazione presentata da Fratelli d’Italia.

