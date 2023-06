Al Serpente Aureo c’è ’Gran Cabaret’

Per vivere una serata tra risate, sketch, musica e tanto divertimento l’appuntamento è ad Offida, venerdì, alle 21, nello splendido teatro Serpente Aureo, per assistere allo spettacolo ‘Gran Cabaret’ realizzato dalla Cid Academy Company Studios. Protagonisti della serata saranno Gloria Conti, Mattia Braghero, Domenico Primotici e tanti altri straordinari artisti, che promettono due ore di risate per una serata davvero divertente. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Offida. Il biglietto per la serata costa 10 euro, la prevendita è presso il negozio Monja’s shop. Per info e prenotazione è possibile contattare lo 0736 888616.