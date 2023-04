Al sestiere di Solestà per il doposcuola

I sestieri, ormai, sono diventati dei punti di riferimento all’interno dei quartieri della città. E non solo nel periodo della Quintana, ma per tutto l’anno, proponendo anche servizi di assistenza alle famiglie grazie al volontariato. A spiccare, su tutti, è il doposcuola che è stato attivato dal sestiere di Porta Solestà. L’iniziativa prenderà il via il prossimo 14 aprile, sarà gratuita e riservata alle famiglie che hanno aderito alla carta dei servizi del Solestante. Sarà in programma un incontro settimanale, nella giornata del venerdì, dalle 17 alle 19. Complessivamente si svolgeranno sette incontri. Il progetto sarà dedicato, però, a un massimo di 25 partecipanti con età compresa tra i 6 e i 14 anni: giovani, dunque, che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado. Il servizio, per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, verrà attivato con il raggiungimento di un numero minimo di quattro adesioni. Il doposcuola sarà incentrato sull’affiancamento e sull’aiuto nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola in ogni materia, rimanendo così in linea con ciò che viene svolto dalle insegnanti e cercando di dare un concreto aiuto ai ragazzi e alle loro famiglie. Info 3204395433.