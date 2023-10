Al Sinigaglia c’è il Catanzaro, matricola terribile. Longo chiede al Como tre punti “pesanti“

Sarà un Sinigaglia completamente esaurito, quello che oggi alle 14 ospiterà Como e Catanzaro, con la presenza di quasi 2000 tifosi calabresi, provenienti dall’ hinterland milanese e dalla vicina Svizzera. I lariani devono vincere per non staccarsi dai piani alti della classifica, dopo due sconfitte consecutive contro Cremonese e Parma. Longo ha a disposizione tutta la rosa completa, ci sono alcuni dubbi legati a Iovine che rientra dopo tre settimane di stop e Da Cunha che ha un affaticamento muscolare.

Cerri rientrato nel gruppo, partirà dalla panchina. "Il Catanzaro è la sorpresa del campionato - dice mister Longo - in serie C si è abituato a vincere e vuole farlo anche in B. Iovine e Da Cunha non sono ancora al 100%, deciderò solo all’ultimo se farli partire dal primo minuto".

Como (3-4-2-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Kone, Bellemo, Ioannou; Verdi, Da Cunha; Cutrone.

Enrico Levrini