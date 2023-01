Al teatro Alaleona l’incanto della Butterfly

Secondo appuntamento con la stagione di musica al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio che oggi alle 21,15, ospiterà ‘Madama Butterrfly’, una delle opere liriche più conosciute e apprezzate del panorama internazionale. Lo spettacolo in forma semiscenica, porterà sul palcoscenico del teatro montegiorgese la soprano Samantha Sapienza, il tenore Giammarco Latini, il baritono Ettore Nova, la mezzosoprano Ambra Vespasiani giusto per fare qualche accenno che, saranno accompagnati dall’orchestra da Camera del Piceno e dal Coro Lirico Romano diretti dal maestro Marco Gatti, il tutto in collaborazione con l’associazione musicale Rolf. La ‘Madama Butterfly’ è una tragedia che racconta la storia di Cio Cio San, una geisha 15enne che rinnega la sua famiglia e si isola dalla sua comunità per sposare un ufficiale Americano di cui si innamora che però ben presto torna in patria. Nonostante da tre anni la donna non riceve notizie dal suo sposo, lei fedele al suo amore continua ad attenderlo con passione. Il ritorno dell’amato però non sarà come lo immaginava la giovane donna, che sopraffatta dalla delusione, dopo aver abbracciato il figlio decide di uscire dal mondo facendo harakiri. Per info 0734-952067.

a.c.