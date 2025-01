Al teatro Concordia si riparte: doppio appuntamento con ’La Madre’ di Savino

La stagione teatrale sambenedettese riprende venerdì 10 gennaio e sabato 11, (alle 20.45) con Lunetta Savino, che porta al Teatro Concordia, al termine della residenza di riallestimento nello stesso teatro, lo spettacolo dal titolo ’La Madre’, con la regia di Marcello Cotugno su testo di Florian Zeller. E’ questo, dunque, il nuovo appuntamento del cartellone in abbonamento promosso da Comune e Amat con il contributo della Regione Marche e MiC e il sostegno di BiM Tronto. Lo spettacolo, che vede affiancare l’attrice pugliese Andrea Renzi e Riccardo Ardolino e Chiarastella Sorrentino, è prodotto dalla Compagnia Molière, in coproduzione con Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e Accademia Perduta Romagna Teatri. Le scene sono di Luigi Ferrigno, le luci di Pietro Sperduti e i costumi Alessandra Benaduce. Lunetta Savino vanta una carriera teatrale importante ed è molto conosciuta al pubblico televisivo italiano dal 1998, quando ha avuto il ruolo di Cettina in Un medico in famiglia: più attuale la sua partecipazione, dal 2022, apprezzata coprotagonista, insieme a Barbora Bobulova, della serie tv Studio Battaglia, nel ruolo di una battagliera avvocata divorzista milanese. Nel 2024, inoltre, è protagonista della serie Libera, su Rai 1.

Zeller indaga con acume il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio tradimento, come abbandono del nido, a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale in atto da tempo. Il tono da black comedy iniziale lascia scappare più di un sorriso, per le situazioni descritte, e il meccanismo delle ripetizioni che il quarantaseienne drammaturgo francese instaura si trasforma lentamente in un dramma spietato che non sembra essere né un vero sogno, né la banale realtà del presente, ma una vertigine ipnotica e crudele dalla quale risvegliarsi è impossibile. Informazioni e prevendite: a San Benedetto biglietteria del Teatro oncordia tel 0735/588246, e biglietterie circuito Amat/Vivaticket e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Stefania Mezzina