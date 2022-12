Al teatro dell’Aquila c’è il ’Concerto per il nuovo anno’

Il primo appuntamento dell’anno è con il ’Concerto per il nuovo anno’. Come da tradizione l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la colonna sonora delle Marche, dà il suo benvenuto al nuovo anno, il primo gennaio alle 17, al Teatro dell’Aquila. Le più belle e appassionanti melodie di Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Brahms, Čajkovskij, Strauss verranno proposte in un brillante e immancabile concerto, il modo migliore per salutare il 2023 nel segno della bellezza, dell’allegria e del buonumore. In programma anche il sempre coinvolgente An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), op. 314 di Strauss (Jr), riconosciuto a livello mondiale come il valzer più celebre scritto dal compositore e come uno fra i più famosi brani di musica classica di tutti i tempi. Biglietti, da 10 a 16 euro, già disponibili. Info alla biglietteria del Teatro dell’Aquila 0734.284295 - [email protected]; oppure online su www.vivaticket.com