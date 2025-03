Al Teatro Delle Energie questa sera c’è la commedia ‘Li parendi de Roma’

Questa sera alle 21.15 al Teatro Delle Energie di Grottammare andrà in scena il quarto appuntamento della rassegna di teatro dialettale amatoriale Commedie Nostre con ‘La Nuova’ di Belmonte Piceno, vincitrice del ’Premio Giuria Popolare’ dell’edizione 2024. Porterà sul palco la commedia in 3 atti ‘Li parendi de Roma’ con la regia di Gabriele Mancini. Lo spettacolo è ambientato negli anni ‘70 ed è un divertente spaccato su due famiglie di origine marchigiana, l’una rimasta nella terra natale, l’altra, illusa dal fascino della città, trasferitasi a Roma con la speranza di ammorbidire e svecchiare il proprio stile di vita. La mano dell’autore è manifesta in ogni tratto dell’opera, pronta ora a suscitare le risate del pubblico con spontanee battute per niente volgari, ora a far riflettere il pubblico stesso su delle vicende di vita famigliare come fossero degli specchi. Info e prenotazioni al 3356234568. Posto unico biglietto 10 euro.