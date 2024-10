Al Teatro delle Energie arriva Discoverland: c’è anche Niccolò Fabi

Discoverland, interessante progetto musicale di Pier Cortese e Roberto Angelini fa tappa lunedì 25 novembre al Teatro delle Energie di Grottammare e vedrà la presenza straordinaria di Niccolò Fabi, questa volta in veste di musicista aggiunto. L’evento di Grottammare è organizzato da Amat e Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale locale Prima Persona Plurale. "Fa molto piacere – dichiara Lorenzo Rossi, assessore alla cultura – vedere il nome di una formazione musicale importante a livello nazionale e in particolare quello di un artista come Fabi legato al nome di Grottammare. Da parte nostra, rappresenta anche il tentativo di rilanciare il Teatro delle Energie nella dimensione di ampio respiro oltre che con la stagione teatrale Scene d’Artista avviata lo scorso inverno, anche con appuntamenti musicali. Un ringraziamento particolare ad Amat che ci supporta in questa progettualità e, per questo evento, soprattutto alla generosità dei ragazzi di Prima Persona Plurale, con cui è un piacere collaborare". Biglietti (posto unico numerato 23 euro) già in vendita online su vivaticket.com e in tutte le biglietterie che aderiscono al circuito. Inizio spettacolo ore 21.15.